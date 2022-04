A cura della Redazione

Sono complessivamente 78.021 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia (al 31 marzo), di cui 40.204 sono donne, 7.659 uomini e 30.158 minori.

Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Rispetto al 30 marzo, si registrano ulteriori 1.174 ingressi nel territorio nazionale.