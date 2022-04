A cura della Redazione

Sono 86.066, al 7 aprile, le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, 82.400 delle quali alla frontiera e 3.666 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di 44.422 donne, 9.173 uomini e 32.471 minori.

Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.

L'incremento, rispetto a ieri, è di 1.009 ingressi nel territorio nazionale.

Lo rende noto il Ministero dell'Interno.