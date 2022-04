A cura della Redazione

Sono circa 90mila le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, 86.048 delle quali alla frontiera e 3.872 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Degli 89.920 rifugiati arrivati nel nostro Paese, 46.491 sono donne, 9.984 uomini e 33.445 minori.

Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna.