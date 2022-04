A cura della Redazione

Esami per la patente di guida truccati, due arresti. Gli indagati sono accusati di aver falsificato l’esame di teoria e dovranno rispondere dei reati di falso e truffa ai danni dello Stato. Stando alle indagini svolte dalla Polizia Stradale di Frosinone, comunicavano attraverso una micro-telecamera a forma di bottone per camicia, dall’aula di esame della Motorizzazione al parcheggio, durante l’esame per la patente di guida.

La telecamera funzionava con un collegamento WiFi e trasmetteva all’esterno le immagini della scheda d’esame visualizzata sul monitor del candidato, poi con un auricolare permetteva all’esaminando di ricevere le istruzioni per compilare la scheda d’esame.

Gli agenti, insospettiti dagli strani movimenti del candidato, hanno atteso il termine dell’esame per effettuare un controllo, poi esteso anche al complice individuato fuori dall’aula.

Durante la perquisizione sono stati trovati gli strumenti elettronici utilizzati ed altro materiale utile alle indagini.