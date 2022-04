A cura della Redazione

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego e del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, hanno sequestrato, in due distinte operazioni, più di 700 articoli recanti marchi contraffatti e oltre 272.000 prodotti cosmetici privi della prevista etichettatura. Erano stati posti in vendita in un negozio di bigiotteria all'interno di un grande centro commerciale.

I “Baschi Verdi” di Milano, nel corso di un controllo, hanno rinvenuto bracciali, collane, anelli e orecchini, riportanti noti marchi della moda internazionale come “Gucci”, “Christian Dior”, “Chanel”, “Yves Saint Laurent” e “Bulgari”.

Un esame approfondito degli articoli, ha fatto emergere numerose difformità rispetto ai prodotti originali ovvero la mancanza dei cartellini con l’ologramma termosaldato anti-contraffazione, la scarsa qualità dei materiali e l'assenza del packaging originale, nonostante i prodotti riportassero i marchi ed i segni distintivi in modo del tutto fedele agli originali, al punto da trarre in inganno gli ignari clienti circa la genuinità degli stessi.

La perquisizione conseguentemente ha permesso di rinvenire altri oggetti della stessa foggia, riposti in cassettiere non esposte al pubblico. La merce è stata sottoposta a sequestro ed il titolare dell’esercizio commerciale denunciato a piede libero.

I militari del 1° N.O.M. di Milano, in un altro intervento, hanno poi rinvenuto oltre 272.000 prodotti cosmetici privi della prevista etichettatura, all’interno di un locale riconducibile ad un grossista operante nel capoluogo. Anche in questo caso la merce è stata sottoposta a sequestro ed al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa.

Sono in corso approfondimenti finalizzati a reperire e ritirare dal mercato ulteriori quantitativi di merce immessa nella catena di distribuzione sul territorio.