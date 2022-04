A cura della Redazione

Sgomento per quanto accaduto nella giornata di ieri, 28 aprile, presso la sede centrale del Ministero degli Esteri italiano a Roma, in piazzale della Farnesina. Fabio Palotti, operaio di una ditta di manutenzione ascensori, è precipitato mentre era al lavoro nel vano dell'elevatore. Aveva 39 anni.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 8.30. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante il personale medico sia intervenuto sul posto.

I vigili del fuoco di Prati, ed i gruppi SAF e USAR, hanno provveduto poi a recuperare la salma. Aperta una inchiesta dalla Procura di Roma.

ll ministro Luigi Di Maio ha espresso "il più sentito e commosso cordoglio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il tragico incidente che è costato la vita a Fabio Palotti mentre svolgeva il suo lavoro all’interno dell’edificio del Ministero - si legge nel comunicato diramato dalla Farnesina -. In attesa che venga fatta piena chiarezza da parte della magistratura sulle esatte dinamiche dell’incidente, il ministro Di Maio e tutto il personale della Farnesina rivolgono un pensiero commosso ai famigliari della vittima e a loro si stringono in questo triste momento".