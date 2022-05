A cura della Redazione

Tragedia a L'Aquila, dove un'auto piomba nel cortile di una scuola dell'infanzia a Pile, frazione del capoluogo abruzzese. Il bilancio è gravissimo: un bambino, Tommaso, di 4 anni è morto, altri cinque sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

L'episodio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 14.30. I piccoli stavano giocando nel giardinetto dell'Istituto quando all'improvviso una vettura, senza nessuno alla guida, è giunta a forte velocità (la strada era in discesa) spazzando via la recinzione e irrompendo nell'area giochi della scuola. Alcuni bimbi sono riusciti a fuggire, altri invece sono stati travolti. Uno di loro non ce l'ha fatta, altri cinque sono rimasti feriti, uno è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto le forze dell'ordine, i soccorsi ed i vigili del fuoco.

Ancora da chiarire cosa sia effettivamente accaduto. L'auto sarebbe stata parcheggiata da una donna, una mamma che stava andando a prendere il figlio proprio alla scuola "I Maggio" dove si è verificata la tragedia. Al suo interno era rimasto l'altro figlio, all'incirca di 10 anni. D'improvviso il veicolo inizia a camminare, forse per qualche manovra accidentale del bambino al suo interno o forse perché il freno a mano non era stato azionato. Poi l'impatto con le recinzione, lo sfondamento e la fine corsa nel giardino della scuola.

La donna sarebbe indagata per omicidio stradale. L'inchiesta farà luce sulla dinamica del drammatico incidente.

L'interà città è rimasta sgomenta. Il sindaco Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per oggi e fino al giorno delle esequie della sfortunata vittima. Chiusi esercizi commerciali, imprese, stop ad attività lavorative pubbliche e private per 2 ore, dalle 9 alle 11.

"Non meritano questo dolore le nostre famiglie - ha detto il sindaco -, non merita un’altra tragedia questa città. Il mio cuore come padre e sindaco è spezzato. Quando un bambino smette di giocare, la speranza vacilla. L’Aquila si fermerà, stretta ai genitori, alle insegnanti, alla dirigenza scolastica, al personale intervenuto prontamente in soccorso alla scuola I Maggio e in ospedale".

Corodglio è stato espresso anche dal Prefetto de L'Aquila, Cinzia Torraco. "Il Prefetto - si legge in una nota - partecipa al dolore di tutta la comunità aquilana per la tristissima scomparsa del piccolo Tommaso, avvenuta ieri nell'incidente all'interno dell'Asilo "Primo Maggio" di Pile. Il Prefetto esprime la sua particolare vicinanza e quella di tutta la Prefettura, ai familiari di Tommaso, in un momento di incredibile sofferenza per tutti loro".