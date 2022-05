A cura della Redazione

La canadese Cait Oakley sta attualmente scalando l'Olimpo dei supereroi di TikTok. In un video, si precipita in soccorso della sua oca mentre allatta al seno e indossa solo le mutandine.

La donna aveva già perso tre polli a causa della rapacità di un'aquila. La sua amata oca domestica Frankie doveva essere il pasto successivo del rapace, ma così non è stato.

Lo scenario di salvataggio sexy è stato registrato tramite le telecamere esterne ed è stato postato su TikTok, dove è già ottenuto oltre sette milioni di visualizzazioni.

Nel video si vede l’aquila afferrare l’oca e portarla via. Ma come un fulmine corre in suo soccorso Cait in mutandine e con il figlio aggrappato ancora al seno. L’aquila così lascia la preda e vola via. Frankie, la povera oca, è così salva e può tornare a starnazzare.