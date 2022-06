A cura della Redazione

Traffico ferroviario "fortemente rallentato" sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. RFI (Rete Ferroviaria Italiana) fa sapere che a causa di un incidente i convogli in prossimità di Roma Penestrina sono deviati sulla linea convenzionale, con rallentamenti "fino a 90 minuti".

L'incidente, avvenuto intorno alle ore 14, ha interessato un treno - partito da Torino stamattina e diretto a Napoli (sarebbe dovuto arrivare alle 15.03 - con a bordo oltre 200 passeggeri, nei pressi nella galleria Serenissima. L'ultima carrozza sarebbe deragliata, fuorisucita dai binari per motivi ancora da chiarire. Non ci sono però, e per fortuna, feriti, secondo quanto si apprende.

Sul posto le forze dell'ordine, i tecnici RFI ed i vigili del fuoco, intervenuti anche con le squadre USAR (Urban Search and Rescue - ricerca e salvataggio) che in un tweet parlano di "situazione in corso di accertamento". Giunti anche i soccorsi, come fa sapere Trenitalia.

L'azienda rende poi noti i "Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti:

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48)

• FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:55)

• FR 9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10)

• FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10)

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

• FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24)

• FA 8862 Reggio Calabria Centrale (9:00) - Roma Termini (14:25)

• FA 8867 Roma Termini (14:05) – Reggio Calabria Centrale (19:28)

• FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti:

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Mapoli Centrale (16:12)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:10) - Venezia Santa Lucia (20:34)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)

I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso".