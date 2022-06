A cura della Redazione

Tragedia a Berlino, capitale della Germania. Un'auto è piombata sulla folla in Tauenzienstraße, in zona Charlottenburg, per poi andare ad infrangersi contro la vetrina di un negozio.

Ci sarebbero, stando alle prime notizie, diversi feriti, tra cui alcuni gravi, e almeno una vittima.

Sul posto la Polizia ed i soccorsi. Da chiarire se sia trattato di un incidente o di un atto deliberato. L'uomo alla guida della vettura sarebbe stato bloccato dai passanti e consegnato alle forze dell'ordine. Si tratterebbe di un 29enne di origini armene residente nella capitale teutonica.

La Polizia intanto chiede ai testimoni del fatto di inviare filmati e foto dell'accaduto, evitando di postare notizie e immagini sui social.