Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 si è verificata appena a largo della costa marchigiana-picena, in prossimità di Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno).

Il sisma è stato registrato dalle strumentazioni dell'INGV alle ore 13.18, ad una profondità in mare di 11 km. Al momento non si registrano danni a persone o cose - fa sapere la Protezione Civile - anche se la popolazione residente nelle zone più vicine all'epicentro ha avvertito distintamente lo smottamento.

A seguire, altre due scosse alle 13.22 e 13.39 di magnitudo, rispettivamente, 2.4 e 3.0, ma molto più in profondità (30 e 26 km).

Ripercussioni sul trasporto regionale ferroviario. RFI comunica che sulla linea Ancona - Pescara, il traffico permane sospeso in via precauzionale tra Porto San Giorgio e Alba Adriatica. I tecnici di sono al lavoro per una verifica dello stato della linea, che durerà almeno fino alle ore 17.30.

Tra Porto d’Ascoli e Offida e tra San Benedetto del Tronto e Porto d’Ascoli il traffico ferroviario procede con riduzione precauzionale di velocità.