A cura della Redazione

L'affluenza alle urne, alle ore 23 del 12 giugno, per i 5 referendum abrogativi sulla Giustizia si ferma di poco al di sotto del 21%. Non sono valide dunque le consultazioni in quanto non è stato raggiunto il quorum. Per la cronaca, per tutti e 5 i quesiti ha prevalso il Sì

Per le Amministrative (si votava in 818 Comuni), invece, si sono recati ai seggi poco meno del 55% (54,72) degli elettori.

In Campania, alle Comunali, ha votato il 64,69% degli aventi diritto. Il 16,92% è il dato definitivo relativo ai referendum.