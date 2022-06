A cura della Redazione

Ritrovato, purtroppo senza vita, il corpo di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni di cui non si avevano notizie da ieri. Era scomparsa da Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. La madre aveva dato l'allarme dicendo che la piccola era stata prelevata da tre uomini armati e con i volti travisati fuori all'asilo che frequentava, e che lei stessa sarebbe stata aggredita.

Tuttavia, stando a quanto si apprende, sarebbe stata proprio la donna - durante un lungo e drammatico interrogatorio nella casa di famiglia a Mascalucia, piccola cittadina ai piedi dell'Etna - ad indicare agli inquirenti il luogo dove si trovava il cadavere, in un terreno poco distante dall'abitazione.

Non ci sarebbe stato, dunque, alcun rapimento, circostanza sulla quale gli investigatori avevano titubanze. L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, e condotta dai militari dell'Arma del Comando provinciale etneo e del reparto Scientifico. A questo punto, non è escluso che la donna venga nuovamente sentita per ricostruire quanto effettivamente accaduto. Per la Procura sarebbero infatti emerse incongruenze nel racconto della mamma di Elena. Notizia dell'ultimo momento, la donna avrebbe confessato di aver ucciso la bambina.