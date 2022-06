A cura della Redazione

Arrestato per pedopornografia un insegnante 50enne di scuola elementare.

L'uomo è stato individuato dalla Polizia Postale di Brescia, dopo l'avvio delle indagini scaturito dalla denuncia della madre di una minorenne che era stata adescata on line.

Il docente è risultato per mesi irrintracciabile ma gli investigatori - forti della collaborazione con gli agenti del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online e di quelli dei Compartimenti della Polizia postale della Lombardia, della Calabria e del Lazio - sono riusciti ad individuarlo nella città di Roma e ad arrestarlo.

Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di uno smartphone nel quale sono stati trovati 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico. I filmati, in particolare, ritraevano le registrazioni delle videochiamate a sfondo sessuale che l'indagato realizzava adescando minori spacciandosi, grazie all’utilizzo di un software in grado di modificare l’aspetto, per un giovane ragazzo.