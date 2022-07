A cura della Redazione

Scene da Far West questa mattina a Roma, con un guardia giurata ferita a colpi di pistola.

E’ quanto è successo alla periferia della Capitale, a Torre Angela, in via Anteo. Una banda di 4 malviventi, probabilmente professionisti, ha circondato un furgone di un istituto di vigilanza privata e aperto il fuoco, ferendo un vigilante di 49 anni. Trasportato successivamente al Policlinico Casilino dall’ambulanza del 118, l’uomo non è in pericolo di vita.

Dopo aver sparato, il commando si è impadronito di alcuni plichi contenenti circa 350 mila euro destinati all’ufficio postale della zona. Quindi la fuga su un furgone diverso da quello su cui erano giunti i banditi sul luogo della rapina.

Nel frattempo, altri due vigilanti riuscivano a scappare con il portavalori mettendo in salvo il restante denaro a bordo del furgone.

Immediate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, con posti di blocco il tutto il quadrante est della Capitale, con l'ausilio anche di un elicottero.