Quarta dose di vaccino anti-covid per le persone dai 60 ai 79 anni. E' questa l'indicazione proveniente dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e dall'ECDC (il Centro Europeo per la prevezione e il controllo delle malattie).

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è pronta ad adottare tutti i provvedimenti affinché sia recepita tale direttiva europea per il contrasto alla diffusione del coronavirus, in un periodo in cui i contagi tornano a correre a causa delle varianti.

Ben presto, dunque, potranno vaccinarsi gli over 60 e i soggetti più vulnerabili anche con il secondo booster (ossia il secondo richiamo).

L'invito lanciato dalle autorità sanitarie europee e italiane è quello di effettuare la seconda dose di richiamo e, per chi ancora non lo abbia fatto, farsi vaccinare.

Stella Kyriakides, la commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, ha affermato che "i nostri vaccini COVID-19 funzionano e offrono buoni livelli di protezione contro malattie gravi e ricoveri in ospedale. Con i casi e i ricoveri in aumento mentre entriamo nel periodo estivo, esorto tutti a vaccinarsi e immunizzarsi il prima possibile. Non c'è tempo da perdere".