A cura della Redazione

Con una lssuosa Ferrari California circola tranquillamente sul lngomare Falcomatà di Reggio Calabria. Nulla di strano se non per il fatto che la zona è interdetta al transito delle vetture in quanto area pedonale

Gli agenti delle Volanti di Reggio Calabria, in servizio di controllo del territorio, unitamente al personale della locale Sezione di Polizia Stradale, hanno fermato l'autovettura che stava causando non pochi disagi ai passanti.

Durante le fasi di controllo, gli operatori della Polizia di Stato hanno sorpreso il conducente, titolare di una locale concessionaria di automobili, ad utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Lo stesso soggetto e gli altri due occupanti la lussuosa auto, di cui uno famoso per aver partecipato ad un noto talent show, non indossavano la prevista cintura di sicurezza.

Da ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno constatato che l’auto risultava inoltre priva di immatricolazione e di carta di circolazione, nonché di copertura assicurativa. Gli occupanti del veicolo sono stati sanzionati e la Ferrari California è stata sottoposta a sequestro amministrativo