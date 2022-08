A cura della Redazione

Un bambino di 12 anni è morto stanotte a Milano travolto da un'auto. Il 12enne stava camminando per strada in bici. E' accaduto in via Bartolini, periferia del capoluogo lombardo.

Il conducente del mezzo non si sarebbe fermato a soccorrerlo.

Sul posto la Polizia Municipale e le forze dell'ordine che ha avviato le indagini. Il presunto pirata della strada sarebbe stato individuato dagli agenti, ed ora si valuta la sua posizione.