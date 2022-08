A cura della Redazione

Duro colpo al traffico di droga via mare. In pattugliamento conntinuo tra il basso Adriatico e il Mar Ionio, i mezzi aerei e navali della Guardia di Finanza in forza presso il Reparto Operativo Aeronavale di Bari, il Gruppo Aeronavale di Taranto ed il Gruppo di Esplorazione Aeromarittima di Pratica di Mare, in collaborazione con il Comando provinciale del Corpo di Lecce, e le autorità di Polizia albanesi, hanno intercettato in acque internazionali, a circa 13 miglia dalle coste dell'Albania, una imbarcazione intenta a caricare numerosi involucri da tre piccoli natanti.

Il Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di Durazzo ha bloccato le tre barche in acque albanesi mentre quella più grande è stata abbordata nei pressi di Santa Maria di Leuca.

Il mezzo è stato sequestrato e condotto presso la Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Gallipoli (Lecce). Perquisendolo, i finanzieri hanno rinvento 153 bustoni in cellophane di varie dimensioni contenenti una tonnellata di marijuana. I due skipper, di nazionalità ucraina, sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.

La vendita della droga avrebbe frttato alle organizzazioni criminali circa 10 milioni di euro.