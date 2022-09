A cura della Redazione

Spaventoso incendio divampato in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, specializzata nel recupero di solventi e smaltimento di rifiti pericolosi. Si tratta della Nitrolchimica, la cui sede è in via Monferrato, nell'area industriale di Sesto Ulteriano.

Al momento ci sarebbero sei feriti, uno dei quali con gravi ustioni e trasportato d'rgenza in ospedale. C'è un altro ustionato mentre altri quattro sono rimasti lievemente intossicati. Sul posto, da diverse ore, sono impiegate 12 squadre dei vigili del fuoco, anche un mezzo aeroportuale e un drone, oltre ad essere presenti forze dell'ordine, Polizia Locale e soccorsi. L'area è stata completamente isolata e fatta evacuare. Non vi si può accedere.

Fiamme e fumo nero altissimi, visibili a chilometri di distanza, con il sindaco che ha invitato i cittadini a tenere chiusi gli infissi e a spegnere i condizionatori.

Il Comune fa sapere che "Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ha attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo e al momento sono ancora in corso le verifiche del caso".

Nel frattempo, la stessa Agenzia riferisce che "i tecnici stanno effettuando misurazioni speditive dell'aria con strumentazione da campo senza rilevare al momento criticità significative sotto l'aspetto ambientale".

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio ma pare che sia scaturito da una esplosione avvertita distintamente dai residenti della zona.