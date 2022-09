A cura della Redazione

Preoccupazione per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II.

L'intero Regno Unito è in ansia per le sorti di Sua Maestà (96 anni, la monarca più longeva della storia), dopo che Buckingham Palace ha diffuso un comunicato nel quale si afferma che "dopo un'ulteriore valutazione questa mattina, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina è nella residenza di Balmoral".

Proprio in Scozia stanno giungendo i membri della Famiglia Reale, i figli e nipoti della Regina.

Oggi non si è svolto neanche il tradizionale ed iconico cambio della guardia a Buckingham Palace.