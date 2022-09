A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 15 settembre. I casi nelle ultime 24 ore sono 17.978 (ieri 18.854) per complessivi 22.114.423 contagiati totali. Il numero più alto di casi in Lombardia con 3.004. In Campania ci sono stati 1.527 nuovi contagi con un tasso di positività del 12,3%.

Sono 60 i decessi registrati per totali 176.464 vittime. Gli attuali positivi sono 444.210 (-6.690). I dimessi e guariti sono 21.493.749 (+24.603). Sono 143 i ricoverati in terapia intensiva (-8). Effettuati 146.983 tamponi, con un indice di positività del 12,2% (ieri 11%).