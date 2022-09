A cura della Redazione

Sono 9 e non 10, come inizialmente comunicato, le vittime dell'alluvione che ha devastato le Marche, in particolare le province di Ancona e Pesaro Urbino.

Il dato è stato reso noto dalla Prefettura. "Due delle vittime sono in corso di identificazione - prosegue il comunicato - e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi che sono allo stato 4, dei quali 2 di minore età".

E' stato convocato, in raccordo con il Presidente della Regione Francesco Acquaroli e in sinergia con la Sala regionale di Protezione Civile, il Centro Coordinamento Soccorso (CCS).

Intanto, Acquaroli ha proclamato il lutto per le giornate di oggi e domani (sabato 17 settembre). Bandiera della Regione a mezz'asta.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, stanziando al momento 5 milioni di euro.