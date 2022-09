A cura della Redazione

Un disastro quanto si sta verificando nelle Marche, dove il maltempo ha provocato morti, feriti e devastazioni. Bombe d'acqua si sono abbattute su diversi Comuni, in particolare della provincia di Ancona, colate di fango e detriti che hanno travolto tutto. Al momento si contano almeno 10 vittime e vari dispersi, lo comnica il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Tra questi ci sarebbe un bambino di Barbara, cittadina dell'Anconetano. Stando a quanto si apprende, la mamma era in auto con suo figlio quando è stata travolta dall'acqua. E' riuscita ad uscire dall'abitacolo col bambino in braccio, poi una nuova ondata che glielo ha sottratto. I vigili del fuoco hanno salvato la donna ma non vi è ancora traccia del bimbo. Sempre a Barbara, vi sarebbero altri due dispersi, come comunicato dal sindaco Riccardo Pasqualini: una madre e sua figlia.

Situazione critica anche a Senigallia, dove è esondato il fime Misi. Particolarmente colpite la provincia interna di Ancona con la zona di Sassoferrato e la parte sud della provincia di Pesaro Urbino.

Si stima che in poche ore, 6-7, siano caduti 400 mm di pioggia, un volume impressionante e del ttto eccezionale.

Nelle Marche sta giungendo il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per fare il punto della situazione con le forze e le strutture impegnate nei soccorsi.

Sono oltre 300 i vigili del fuoco al lavoro, salvate decine di persone nella notte che si erano rifugiate sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Sono più 400 gli interventi finora effettuati tra le province di Ancona e Pesaro Urbino.

"Ho appena ricevuto le chiamate del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Mario Draghi - ha detto il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -. Il Presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso la sua vicinanza rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire. Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza".