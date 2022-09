A cura della Redazione

Elezioni politiche 2022, urne aperte dalle 7.

Alle ore 12 l'affluenza è di poco superiore al 19%, in linea con le consultazioni del 2018.

Il dato più alto in Emilia Romagna (23,46%), il più basso in Campania (12,45%), complice anche il maltempo che sta imperversando sul territorio, in particolare nel Casertano e nel Nolano.