A cura della Redazione

Terzo scrutinio a vuoto a Montecitorio.

I deputati della maggioranza hanno votato per la gran parte scheda bianca (il quorum era di 2/3 i componenti dell'Assemblea) e così non c'è ancora il nome del presidente della Camera.

La seduta per l'elezione riprenderà domattina alle 10.30. Verosimilmente, sarà Lorenzo Fontana, esponente della Lega, ad essere il candidato del centrodestra. Da capire come si comporterà Forza Italia, che già nell'elezione del Presidente del Senato che ha portato alla scelta di Ignazio La Russa, non aveva votato a sostegno del candidato di Fratelli d'Italia.