Francesco Valdiserri, figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Luca e Paola Di Caro, è stato investito e ucciso da una Suzuki Swift sulla via Cristoforo Colombo, a Roma. La tragedia, come riporta RomaToday, trenta minuti dopo la mezzanotte, tra il 19 e il 20 ottobre.

Il giovane, 19 anni a novembre, è morto mentre stava camminando sul marciapiede insieme ad un amico all'altezza di via Alessandro Severo. La donna al volante della Suzuki Swift, una ragazza di 24 anni, è stata sottoposta all'alcoltest. La conducente - secondo una prima ricostruzione - avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura finendo sul marciapiede, centrando un palo per poi travolgere il ragazzo e finire contro un muro. Illeso l'amico che era in compagnia della vittima.

La madre della vittima ha dato la notizia in un tweet: "Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla".

A dare conforto alla giornalista e mamma, anche Giorgia Meloni: "Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno".