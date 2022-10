A cura della Redazione

Canadair in azione per spegnere un incendio, precipita e si schianata al suolo. E' accaduto ieri pomeriggio sul Monte Calcinera, nel Comune di Linguaglossa, nel Catanese.

Il mezzo dei vigili del fuoco era impegnato nelle operazione di spegnimento di un rogo boschivo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato con la carena contro la costa della montagna. L'impatto è stato tremendo, con il velivolo andato in fiamme e completamente distrutto

I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri per trovare i due piloti a bordo dispersi.