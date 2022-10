A cura della Redazione

Tragico incidente stradale ieri sera sulla SS9 via Emilia, all'altezza di Villa Gaida in provincia di Reggio Emilia.

Un'auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada andando a impattare contro una abitazione in disuso.

A bordo della vettura vi erano cinque persone, quattro morte e una rimasta gravemente ferita, il conducente, e trasportata in ospedale.

Le vittime sono una giovane di 22 anni e tre bambini, di 2, 10 e 12 anni.

I vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme alla Polizia Locale e i soccorsi, hanno lavorato fino a tardi per estrarre gli occupanti dalle lamiere dell'auto, andata completamente distrutta.