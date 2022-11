A cura della Redazione

Un uomo di 41 anni peruviano è stato ferito la scorsa notte nel centro storico di Genova da una freccia al

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica.

L'uomo è stato portato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino dove è stato ricoverato in prognosi riservata per poi essere sottoposto ad un lungo intervento chirurgico. I carabinieri hanno arrestato un italiano di 63 anni con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile, l'uomo che ha scoccato la freccia sarebbe stato infastidito dalle urla della vittima contro un suo connazionale con cui stava litigando. L'uomo si sarebbe affacciato alla finestra e, dopo avere imbracciato la balestra, avrebbe scagliato il dardo: i militari lo hanno disarmato e arrestato.