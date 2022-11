A cura della Redazione

Fortissima scossa di terremoto al largo della costa delle Marche, registrata alle 7.07 di stamane con una magnitudo pari a 5.7. Il sisma si è verificato in mare, a circa 30 km dalla provincia di Pesaro Urbino e ad una profondità di circa 7 km. Avvertita anche sulla vicina costa romagnola, in particolare a Rimini e Cesena.

A seguire, alle 7.12, un altro evento sismico di magnitudo 4.0 con ipocentro a 2 km di profondità. Lo sciame sismico è tuttora in atto, con un'altra scossa di magnitudo 3.8 alle 7.40 e una di magnitudo 3.7 alle 7.58. L'INGV ne conta almeno una trentina da stamattina di magnitudo superiore a 2.0.

I terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione che si è riversata in strada. Scuole chiuse in molte città, tra cui Fano, Pesaro, Ancona e Senigallia. Nel capoluogo marchigiano è stato attivato il Centro Operativo Comunale che sta monitorando la situazione. Chiusi anche l'Università di Ancona ed i centri diurini per anziani e disabili. Sempre ad Ancona sono stati fatti evacuare, precauzionalmente, i pazienti ed il personale di una clinica privata. Chiusa al traffico, per la caduta di un cavo, via Pesaro da piazzale Camerino a via Falconara. Dopo l'intervento di rimozione, la strada è stata riaperta. Al momento è interdetta la circolazione veicolare in corso Carlo Alberto per le verifiche ad uno stabile. La sindaca Valeria Mancinelli ha disposto la chiusura delle scuole, dei cimiteri comunali e degli impianti sportivi pubblici anche per giovedì 10 novembre.

Almeno 50 le richieste di verifica sulla stabilità degli edifici giunte ai vigili del fuoco.

Trenitalia ha comunicato che il traffico dei treni sulle linee Bologna - Pescara e Ancona - Roma è stato sospeso precauzionalmente.

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, da questa mattina è in collegamento con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Capo dipartimento di Protezione Civile Nazionale per l'aggiornamento sull'evoluzione della situazione a seguito delle scosse che si sono verificate a largo della costa marchigiana. È in corso il COR (Centro Operativo Regionale) nella sala operativa della Protezione Civile regionale.