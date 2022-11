A cura della Redazione

Se ne è andata a 89 anni, nonna Rosetta, protagonista degli irriverenti video del gruppo di Casa Surace, famoso team di videomaker campani.

Rosetta Rinaldi era nata a San Giorgio a Cremano ma viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Era ormai diventata una vera e propria star del web, protagonista anche di uno spot di una nota azienda di telecomunicazioni.

"Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica - così salutano la simpaticissima nonnina i Casa Surace -. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta".

(foto Facebook Casa Surace)