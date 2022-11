A cura della Redazione

Scontro sulla Statale 145 nel Milanese, 15 feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti, unitamente ai soccorsi e alle forze dell'ordine, nel Comune di San Donato.

Il sinistro è avvenuto tra un autobus della linea Milano-Crema e un camion, intorno a mezzogiorno. I pompieri hanno estratto i feriti dai mezzi e li hanno affidati alle cure del personale sanitario.

In seguito sono stati messi in sicurezza i mezzi e l’area in cui è avvenuto lo schianto.