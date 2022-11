A cura della Redazione

Danni e disagi a causa del maltempo. Particolarmente colpite dalla perturbazione la Campania, il Lazio e la Sardegna.

Situazione monitorata e critica nel Salernitano, soprattutto in costiera amalfitana e Cilento, quest'ultima zona già colpita dai temporali dei giorni scorsi. Ad Agropoli e Santa Maria di Castellabate, la Protezione Civile regionale ha inviato 5mila sacchi di sabbia e 50 brandine con lenzuola e coperte nel caso in cui i Comuni decidessero di procedere alla evacuazione di alcune abitazioni esposte al rischio idraulico poiché ubicate in prossimità di corsi d'acqua esondati.

Sono stati circa 300 i volontari regionali impegnati con mezzi speciali (idrovore, pompe, moduli idrogeologici, escavatori, gommoni, torri faro e bobcat) per riportare la situazione alla normalità. Interventi con mezzi speciali regionali sono stati effettuati anche con il supporto delle squadre di Sma Campania.

A Roma, i vigili del fuoco sono in azione a Fiumicino per l'evacuazione di alcune persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni a seguito degli allagamenti verificatisi alla foce del Tevere. Nella Capitale, Prenestina e Tiburtina le zone più colpite.

Si segnalano cadute di alberi, insegne pubblicitarie e danni a strutture di lieve entità. Soccorsi anche automobilisti in panne. Circa 100 gli inteventi finora.

In Sardegna, tra Oristano e Nuovo, i vigili del fuoco hanno effettuato 100 interventi. Le maggiori criticità si registrano a Bosa a causa dell'esondazione del Temo. Alcune imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare, danneggiato il pontile galleggiante. In atto il monitoraggio degli argini del corso d’acqua.