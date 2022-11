A cura della Redazione

“9 modi per suicidarsi”. Era il titolo di un video pubblicato da un noto youtuber sulla piattaforma YouTube. E' stato identificato e denunciato dalla Polizia Postale per istigazione al suicidio.

L'uomo, un 30enne vicentino, era conosciuto in Rete con il nickname "Creepy Ryan". Le indagini sono partite a seguito della denuncia sporta dai genitori di una 14enne che, dopo aver visto il filmato, aveva tentato di togliersi la vita. I familiari, allarmati, sui sono così rivolti alla Polizia di Stato.

La Postale di Bologna e Ravenna è riuscito così a identificare il responsabile della diffusione del filmato.

Sul suo canale, il 30enne aveva pubblicato circa 50 video con contenuto creato ad hoc per impressionare i followers. Il materiale informatico e la piattaforma sono stati sequestrati e oscurati.

"E' importante intervenire al primo disagio manifestato e segnalarlo alla Polizia che consiglia di non sottovalutare alcuni segnali come problemi di socializzazione, modificazioni del ritmo sonno-veglia, forme di autolesionismo, disinteresse per le occupazioni abituali come sport, amicizie, musica, calo del rendimento scolastico e isolamento", si legge in una nota della Polizia di Stato.