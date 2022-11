A cura della Redazione

Le piogge hanno provocato una frana a Maratea. Lo smottamento si è verificato sul costone sovrastante la SS 18 Tirrena Inferiore, tra il km 241+800 e il 241+600 (all'altezza di Castrocucco di Maratea), circa 200 metri, invadendo le carreggiate con grossi ammassi di rocce (l'Anas quantifica in 400 mc il materiale caduto) che hanno abbattuto le reti paramassi riversandosi anche nella spiaggia sottostante. Per le giornate di di ieri e oggi era stata diramata l'allerta gialla in Basilicata.

La strada è stata completamente chiusa al traffico.

Sul posto tecnici ANAS, carabinieri e vigili del fuoco con una autopompa, due fuori strada e macchine operatrici per movimento terra per un totale di dieci unità, di cui due cinofile per accertare l'assenza di persone coinvolte, e per verificare la stabilità del costone.