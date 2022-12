A cura della Redazione

"Con dolore informo che il Papa Emerito Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9,34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano".

Lo dichiara il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni", aggiunge.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana.

Ratzinger rinunciò formalmente al soglio pontificio il 28 febbraio 2013, aprendo così la fase cosiddetta della sede vacante. In quel momento lasciò per un breve periodo il Vaticano, volando in elicottero a Castel Gandolfo, dove trascorse il tempo del Conclave proprio per non influenzare nemmeno solo con la sua presenza indiretta, la scelta del nuovo Papa.

Dopo l'appello di Papa Francesco, l'arcivescovo di Monaco, Reinhard Marx, aveva invitato i fedeli a stringersi in preghiera per Benedetto XVI.