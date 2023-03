A cura della Redazione

Terremoto in Umbria. La scossa è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree di Perugia.

La magnitudo del sisma,registrato alle 16.05, è stata di 4.4 alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide, a 9.0 chilometri da Montone , a 16.7 chilometri da Gubbio.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, sentito dall'ANSA, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

I controlli effettuati in provincia di Perugia dopo la scossa di terremoto hanno escluso al momento danni a persone o a cose. Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile dopo aver fatto una serie di verifiche con le strutture locali della protezione civile.

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate, in seguito al sisma. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.

La scossa di terremoto è stata avvertita con chiarezza ad Arezzo e in provincia con particolare intensità in Valdichiana e Valtiberina ovvero le zone confinanti con l'Umbria. In Vadichiana è stato sentito dalla popolazione anche un forte boato seguito dalla scossa di terremoto che ha fatto oscillare i lampadari provocando paura tra i residenti. Verifiche sono in corso a Mercatale di Cortona, il paese dell'Aretino più vicino all'epicentro, dove i vigili del fuoco stanno ispezionando abitazioni e uffici ma al momento non si registra alcun danno