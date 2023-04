A cura della Redazione

Perché ad ogni gol realizzato nel Campionato di serie A il pallone viene portato dall’arbitro fuori dal campo e consegnato ad un addetto che lo ripone in un sacchetto?

Se lo chiedono in molti e nessuno sa darsi una risposta.

Questo rituale rientra in un’iniziativa che ha preso il via con la partita disputata alla Stadio Maradona tra Napoli e Milan, e fa parte di una collaborazione tra Socios Collectibles e Lega Serie A.

I palloni di 25 partite – tra Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa – che finiranno in rete saranno riscattabili dai tifosi sull’ app Socios.com. L’autenticità dei palloni che saranno collezionati durante le partite sarà certificata su Gameused.com grazie all’integrazione di un chip NFC che, in aggiunta, consentirà al proprietario del pallone (acquistato attraverso un'asta) di guardare il gol in qualsiasi momento attraverso il proprio smartphone.

“Possedere un pallone andato in rete durante una partita – ha aggiunto Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz – è bello, ma poter rivivere il gol, direttamente dal pallone stesso e in qualsiasi momento, lo è ancora di più. Stiamo dando ai fan la possibilità di ‘possedere il momento’ e questa è una grande vetrina per ciò che Gameused.com by Chiliz può fare”.