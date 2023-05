A cura della Redazione

Sale a 14 il numero delle vittime dell'alluvione che ha devastato l'Emilia Romagna. Altre 6 persone sono morte nel Ravennate. Lo rende noto la Prefettura di Ravenna. "Una a Castel Bolognese, due a Sant'Agata sul Santerno e due a Russi, mentre risulta al momento un disperso a Boncellino". Stamattina, un uomo - la sesta vittima - è stato trovato morto in casa a Faenza.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha parlato di qualche miliardo di euro di danni. Interi paesi sono stati completamente distrutti. A Lugo (Ravenna), inondato il centro storico.

Più di 10mila gli evacuati, gran parte nel Ravennate (più di 4mila), circa la metà (4.800) sono stati accolti nelle strutture messe a disposizione dai Comuni come palestre e alberghi. Oltre 700 i minori ospitati.

"La situazione complessiva per un'emergenza unica nel suo genere, mai verificatasi da oltre cent'anni - ha dichiarato il Prefetto di Ravenna - sta richiedendo impegno e dedizione massimi da parte di tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, sempre disponibili, professionali e coraggiose e a cui va il mio commosso ringraziamento".

Sono ancora migliaia, si stima più di 18.000, le utenze elettriche disalimentate. In molti casi manca anche l'acqua potabile.

In località Reda, nel Comune di Faenza (Ravenna), la Guardia di Finanza, con pesonale specializzato, è intervenuta presso un centro di accoglienza per anziani ubicato sia a Faenza che a Cervia, per soccorrere gli ospiti delle strutture.

Proseguono anche le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, impegnati con più di mille uomini, con oltre 2mila interventi effettuati in questi drammatici giorni.

Per supportare la popolazione che necessita di aiuto, la Regione Emilia Romagna ha istituito il numero verde 800 024662 che risponderà 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20. Si potranno chiedere informazioni (ad esempio, quando verrà ripristinata la corrente elettrica), sapere come è possibile dare una mano, donare cibo, coperte, denaro.

Avviata anche una raccolta fondi. Chiunque potrà versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: Iban IT69G0200802435000104428964 - Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0.

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna. "Ogni euro raccolto, l’utilizzo che ne verrà fatto, verranno resocontati pubblicamente", si legge in una nota della Protezione Civile regionale.