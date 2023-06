A cura della Redazione

Chiusa nella casa del compagno da quest'ultimo per 5 ore. Maltrattata e abusata sessualmente. E' così che è stata trovata e salvata dalla Polizia una donna in una abitazione a Milano.

L'arrestato è un 37enne accusato di sequestro di persona, lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato ammenettato dagli agenti del Commissariato di Sesto San Giovanni.

I poliziotti sono intervenuti nell’appartamento dell’uomo su richiesta della sorella della vittima, allarmata dal fatto di non riuscire a contattarla telefonicamente già da diverse ore. Insospettita dalla situazione anomala, aveva raggiunto l’abitazione del compagno della congiunta che, decisamente alterato, non le aveva permesso di entrare in casa per accertarsi della presenza della sorella. Preoccupata da tale atteggiamento, la donna ha chiesto aiuto alla Polizia.

Gli agenti intervenuti immediatamente sono riusciti ad entrare in casa dell’indagato alla ricerca della sua compagna che, infine, hanno trovato sconvolta e piena di lividi chiusa in una stanza. Ha raccontato che l’uomo, sotto la minaccia di un coltello, la teneva prigioniera all’interno dell’appartamento da circa 5 ore e, oltre ad averla malmenata, le aveva usato violenza sessuale.

La vittima era stata privata del telefono, reso inutilizzabile, per cui non era riuscita a contattare nessuno per essere soccorsa.

L'aggressore, vistosi scoperto e non potendo giustificare diversamente la situazione, si è scagliato con violenza contro gli agenti che lo hanno immobilizzato e arrestato.