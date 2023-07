Si chiama “Dedicata a te” la card di pagamento per gli acquisti alimentari di prima necessità e non è sommabile ad altri tipi di intervento e quelli con Reddito di cittadinanza. In sostanza la card viene assegnata solo a chi non ha altri benefit da parte dello Stato.

Il contributo unico di 382,50 euro verrà erogato attraverso gli uffici postali ed è destinata a persone con Isee fino a 15mila euro. Non è necessario fare richiesta per avere la carta ma è l'istituto che identifica le liste dei beneficiari.

A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari (stimati in circa 1,3 milioni) della carta contenenti le indicazioni per il ritiro delle card presso gli Uffici postali. Essa dovrà essere attivata entro il 15 settembre 2023.

L'esperimento della 'Carta Dedicata a te' "spero che avrà successo e sicuramente potrà essere replicato", ha dichiarato il ministro Giancarlo Giorgietti.