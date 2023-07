A cura della Redazione

Individuati, purtroppo senza vita, i copri di due fratellini di 6 e 7 anni - di origini rumene - che dai ieri pomeriggio risultavano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia.

I sommozzatori dei vigili del fuoco li hanno rinvenuti in un bacino idrico utilizzato per l'irrigazione, profondo circa 3 metri.

I fratellini si erano allontanati da casa e, forse per il gran caldo, avevano deciso di refrigerarsi tuffandosi in acqua e sarebbero dunque annegat non riuscendo più a risalire in superficie. E' una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Un'altra potrebbe essere quella dell'incidente, con i bambini scivolati nel vascone. Elementi utili alle indagini - orario dei decessi e modalità - potrebbero emergere dalle autopsie che veromilmente verranno effettuate sulle salme.

"La tragedia dei due piccoli fratellini ha sconvolto la nostra comunità e tutt’Italia nel cuore della notte - commenta il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice -. Nonostante i primi drammatici dettagli della vicenda, tutti avevamo sperato sino all’ultimo che potessero essere ritrovati sani e salvi. Una preghiera per loro ed un grazie alle Forze dell’Ordine e a quanti, nonostante il buio e le difficoltà logistiche della zona, si sono prodigati immediatamente con generosità e professionalità nelle operazioni di ricerca. La comunità di Manfredonia - conclude il primo cittadino - si stringe con profondo dolore ed affetto attorno alla famiglia delle due vittime".