A cura della Redazione

E' tragico il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in Sicilia. Due morti e tre feriti, di cui due gravi. Questa notte, poco dopo l’1.30, al km 16 dell’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione del capoluogo siciliano, si è verificato un sinistro all’altezza del viadotto Giudici. Da una prima ricostruzione, pare che un’auto abbia urtato il guardrail, ribaltandosi e finendo di traverso in mezzo alla carreggiata dove è stata colpita da altre due vetture che seguivano e che non hanno potuto evitarla.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino messinese Nord con autopompa e pick-up.

Due persone sono morte sul colpo e altre tre sono state portate in ospedale con numerose ferite, due di loro in codice rosso. I Vigili del Fuoco hanno liberato i corpi delle vittime dalle lamiere accartocciate e hanno poi messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente.

Il tratto autostradale teatro del drammatico schianto è stato chiuso per tutta la durata delle operazioni fino alle 8 di questa mattina.