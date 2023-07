A cura della Redazione

Apparentemente nemmeno il mezzo dell'oceano si è al sicuro dai borseggiatori: una donna di nome Maquilan, era su una barca al largo della provincia di Leyte nelle Filippine, a scattare foto con la sua amica quando un pesce volante è saltato e ha "afferrato" il cellulare, che era appoggiato sulle sue ginocchia.

Il telefonino è caduto in mare e lei è rimasta senza parole per quanto accaduto. Un suo amico ha registrato l'incidente in video. In esso si può vedere il pesce che salta sulla barca, scontrandosi con il cellulare, che a sua volta cade nell'oceano.

Maquilan è sconcertata nel cercare di capire come sia scomparso il suo telefono. Non appena si rende conto che il dispositivo è ora in fondo al mare, a causa di un pesce, si agita. L’operatore della barca si è tuffato in acqua e ha cercato di ritrovare il cellulare ma senza successo. Tuttavia, con sorpresa di tutti, il dispositivo è arrivato a riva poche ore dopo.

