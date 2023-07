A cura della Redazione

DASPO di ben 5 anni per un 48enne brianzolo. L'uomo è il protagonista di una rissa avvenuta in occasione di una partita di calcio tra giovanissimi, under 9. Avrebbe infatti aggredito un dirigente sportivo intervenuto sugli spalti per placare gli animi tra alcuni genitori dei piccoli calciatori, che avevano inziato a battibeccare.

Il soggetto, destinatario del provvedimento emesso dal Questore di Monza Brianza, ha colpito con un calcio alla schiena il dirigente giunto per fare da paciere.

La partita è stata sospesa e le squadre rientrate negli spogliatoi e lo stesso dirigente ha seguito i ragazzi visibilmente impressionati dall’accaduto cercando di minimizzare e rasserenare gli animi quando, trascorsa circa un’ora, si è accasciato a terra privo di sensi.

Trasportato presso l’ospedale più vicino, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in cui ha subito l’asportazione di un rene.

L’aggressore dovrà inoltre rispondere dei reati di lesioni personali gravissime e rissa.