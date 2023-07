A cura della Redazione

Drammatico incidente a Castellamonte, nel Torinese. Nella giornata di ieri, un'autopompa dei vigili del fuoco di Ivrea, che si stava recando sul luogo di un incendio per spegnere le fiamme, è rimasta coinvolta in un sinistro.

Deceduto l'autista dopo il ricovero all'ospedale "San Giovanni Bosco" di Torino. Si tratta di Massimo Viglierco, coordinatore del Distaccamento di Ivrea. Rimasti feriti gli altri due colleghi che erano a bordo del veicolo.

Il mezzo viaggiava sulla Provinciale 222 quando, per causa ancora da accertare, è improvvisamente andato fuori strada, invadendo la corsia opposta e andandosi a schiantare contro la recinzione di una casa. Le condizioni del vigile del fuoco sono apparse subito disperate. È stato rianimato sul luogo e trasportato immediatamente in ambulanza in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta.

I due colleghi sono stati medicati sul posto e poi trasferiti all’ospedale di Ivrea per accertamenti.

"Alla famiglia (di Viglierco, ndr) il cordoglio del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Carlo Dall’Oppio e dei colleghi vigili del fuoco di tutta Italia", si legge in una nota.