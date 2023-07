A cura della Redazione

Maltempo al nord, incendi al sud. E' un'Italia spaccata in due . Le condizioni meteo, diametralmente opposte, stanno provocando notevoli disagi alla popolazione, costretta a fare i conti, da un lato con temporali, vento e ingenti danni (oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, soprattutto tra le province di Milano e Monza, ma anche in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), dall'altro con il caldo torrido e le fiamme che stanno distruggendo ettari ed ettari di vegetazione.

In Sicilia è stata letteralmente una notte di fuoco, in particolar modo nelle province di Palermo e Messina.

Nel capoluogo, 30 squadre di Vigili del fuoco locali, supportati da rinforzi giunti dai comandi di Catania e Messina, sono al lavoro per fronteggiare i numerosi incendi di vegetazione. A Mondello, Sferracavallo, Barcarello, Capo Gallo, Monreale, San Martino delle Scale ci sono state evacuazioni preventive dalle case vicine ai fronti di fiamma, alcune di queste sono state coinvolte parzialmente dal fuoco. E' sotto controllo - fanno sapere i vigili del fuoco - la situazione nei pressi dell’ospedale Cervello, minacciato dalle fiamme che stanno interessando contrada Inserra. Nella notte squadre schierate a protezione di alcune strutture nell’aeroporto di Punta Raisi.

Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte anche a Messina in località Curcuraci e Tono, dove sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni, e nella frazione di Faro Superiore. Otto squadre al lavoro, operazioni di spegnimento in corso. In azione anche i Canadair.

A San Vito Lo Capo, nel Trapanese, sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione, evacuato un campeggio.

Vigili del fuoco al lavoro anche in Calabria, in particolar modo nelle zone del Reggino e del Cosentino, e in Puglia, dove a Vieste un campeggio è stato evacuato.

LE PAROLE DI GIORGIA MELONI

"Con forte dispiacere ho appreso la tragica notizia di due incidenti dovuti al maltempo, nei quali hanno perso la vita una ragazza di 16 anni in un campo scout in provincia di Brescia e una donna a Lissone, entrambe travolte da un albero. Il mio più sincero abbraccio e totale vicinanza da parte del Governo alle famiglie e ai loro cari. Sappiamo di una situazione di maltempo difficile e sono in costante contatto con il Ministro Musumeci. Ringrazio la Protezione Civile, mobilitata fin da subito, e i Vigili del Fuoco per l’importante lavoro che stanno svolgendo".