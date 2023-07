A cura della Redazione

Stop al Reddito di cittadinanza: un sms da parte dell’Inps ha avvisato della sospensione del sussidio da agosto per 169mila beneficiari, con un importo medio a famiglia nel mese di giugno di 565,69 euro.

Non saranno soggetti, invece, alla revoca del Rdc i nuclei familiari nei quali ci sono componenti disabili, minori o over 65, mentre tutti gli altri potranno ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei Centri per l'Impiego e l'Inps.

Per i giornali di centrodestra questo è un giorno di festa, da celebrare attraverso titoloni sui giornali.

“La rivolta dei fannulloni” è il titolo di apertura di Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallustri.

Sulla stessa falsariga Il Giornale, quotidiano della famiglia Berlusconi diretto da Augusto Minzolini. Titolone a nove colonne: “Fannulloni in rivolta”. L’articolista sostiene con enfasi che a Napoli gli uffici dell’Inps sono stati presi d’assalto e che il Pd e il M5s soffiano sulla protesta.

Il Tempo invece sceglie un titolo molto caro al leader della Lega Matteo Salvini: “La pacchia è finita”.

Il leader del M5s Giuseppe Conte va all’attacco del governo Meloni: “Agli ex parlamentari ridanno il ricco vitalizio, ai poveri taglianoil reddito. Meloni ha voltato le spalle a chi soffre senza neanche metterci la facia, con un sms”.