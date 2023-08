A cura della Redazione

Maxi operazione anti-droga della Polizia di Stato di Teramo. In tutto, 20 le persone arrestate: 8 era già state bloccate in flagranza nel corso delle indagini, altre 12 sono finite in manette questa mattina. Si tratta di sei italiani e sei albanesi, presi tra le province di Teramo, Ascoli e Ravenna.

L’indagine, denominata "Action", si è sviluppata a seguito del sequestro di 16 chili di sostanza stupefacente, tra cocaina e eroina, in un’abitazione di Floriano di Campli (Teramo) a novembre dello scorso anno. In quell’occasione un cittadino albanese, custode della droga, riusciva a fuggire ed è tuttora latitante.

La droga sequestrata era caratterizzata da un principio attivo tale da poter ricavare circa 100mila dosi di eroina da destinare in gran parte alle piazze di spaccio del Teramano.

Emersero, infatti, umerosi contatti del latitante albanese con due teramani, entrambi pregiudicati, che si occupavano dello smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti a Teramo. I due avevano ciascuno un proprio stretto e fidato collaboratore di cui si avvalevano per l’attività illecita, soprattutto per la consegna “porta a porta”.

I poliziotti hanno documentato, inoltre, come gli arrestati operavano a volte singolarmente e a volte in concorso occasionale tra loro al fine di abbattere i costi di trasporto e custodia dello stupefacente, che veniva importato sia dal nord Europa che dal centro Italia, avvalendosi dei medesimi fornitori e del medesimo corriere marchigiano. Per custodire i grossi quantitativi di droga, poi, ricorrevano all’interramento nelle campagne del Teramano.

Gli investigatori lo scorso marzo hanno arrestato a Livorno un cittadino albanese che deteneva 40 chili di cocaina purissima da cui risultavano ricavabili circa 180mila dosi, consegnatigli proprio dal corriere marchigiano, in una busta di nylon con la scritta “Action” (da qui il nome dell'operazione). Tale dettaglio della marca sulla busta è poi risultato nel corso delle indagini di estrema importanza investigativa, poiché l’ingente quantitativo di cocaina rinvenuto durante l’intera attività è stato quasi sempre trovato in buste della catena di discount olandese non/food Action, i cui punti vendita risultano numerosi nel nord Europa e attualmente quasi inesistenti in Italia.

Durante l’operazione sono state sequestrate oltre 1 milione di dosi di sostanze stupefacenti pesanti, per un valore di più di 10 milioni di euro. Impegnate ben 70 unità della Polizia di Stato delle Questure di Teramo, Ascoli, Ravenna e Bari, il Reparto volo di Pescara, quello Cinofili della Questura di Ancona ed i Reparti Prevenzione Crimine di Pescara e Perugia.